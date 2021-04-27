В кировских детсадах с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы

Если кировчанам придется работать в объявленные выходные дни, они могут оставить ребенка в дежурной группе детсада. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кировские школьники во время длинных выходных останутся дома, а детсадовцы - нет. Областной Минобр выпустил специальное распоряжение по случаю объявления периода с 4 по 7 мая нерабочим.

Так, в эти дни посещение школ будет приостановлено. Речи о дистанционном обучении в эти дни также не идет. После в календарный учебный график на 2020-2021 год будут внесены соответствующие изменения. Скорее всего, детям придется «догонять» эти дни в счет других выходных либо через увеличение нагрузки.

Что касается дошколят, то они дома не останутся - если так пожелают их родители, которых нерабочие дни не касаются. В зависимости от желания кировчан детей можно будет отправить в детсад. В них с 4 по 7 мая будут работать дежурные группы.

Напомним, ранее указом президента РФ майские выходные сделали длинными - вплоть с 1 по 10 число. Такое решение было принято для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.