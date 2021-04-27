Экс-директора «КЧУСа» осудили за невыплату зарплаты и сокрытие налогов

По ст.145 УК РФ суд освободил экс-директора КЧУСа от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-директор ОАО «КЧУС» признан судом виновным в невыплате заработной плате подчиненным и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

С мая 2017 года по апрель 2019 года сотрудникам компании не выплачивалась заработная плата. Хотя реальная возможность у ОАО «КЧУС» была. В результате задолженность перед 600 потерпевшими составила более 28 миллионов рублей. Кроме того, с июля 2017 года по апрель 2019 года экс-директор компании скрыл денежные средства в сумме более 161 миллиона рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов с организации.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Кировской области, признал бывшего директора ОАО «КЧУС» виновным в совершении обоих преступлений, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области. - По ст.145 УК РФ (невыплата заработной платы) суд освободил экс-директора от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

В итоге судом назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Отметим, что приговор еще не вступил в законную силу.