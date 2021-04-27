Статистика по COVID-19 в Кировской области: 69 новых случаев заражения за сутки

В отделении реанимации находятся 78 пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел 91 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1016 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 78 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 346 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 1989 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2589 исследований на COVID-19.