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Здоровье27 апреля 2021 10:58

Статистика по COVID-19 в Кировской области: 69 новых случаев заражения за сутки

Сейчас в инфекционных стационарах находятся 1016 жителей региона
Ангелина Табрисова
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В отделении реанимации находятся 78 пациентов.

В отделении реанимации находятся 78 пациентов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 27 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 69 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровел 91 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1016 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 78 пациентов, 14 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 346 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 1989 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2589 исследований на COVID-19.

Коронавирус Covid-19