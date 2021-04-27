В Кирове на Советской сбили восьмилетнего велосипедиста

Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Фото: vk.com/gibdd43

В понедельник, 26 апреля, около дома №43 на улице Советской в Кирове произошла автомобильная авария. По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Civic сбил восьмилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, сообщили в областной Госавтоинспекции.

- В результате происшествия ребенок получил травмы, - уточнили в ГИБДД. - Госпитализация ему не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.