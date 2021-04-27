На одном из сайтов Кировской области продавали поддельные удостоверения о прохождении курсов

Котельничская прокуратура принимает меры по блокировке сайта, на котором продают фальшивые удостоверения. Фото: genproc.gov

Котельничская прокуратура, проведя мониторинг сети Интернет, обнаружила сайт, на котором незаконно предлагают купить удостоверения «приемных» родителей. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа предприняли меры, чтобы заблокировать этот ресурс.Документы, которые предлагают приобрести на этом сайте, подтверждают прохождение специальных курсов подготовки по воспитанию приемного ребенка. Интернет ресурс находится в свободном доступе для неограниченного количества посетителей. Для вхождения в него не требуется ни пароля ни регистрации.

Согласно Федеральному законодательству, размещение подобного рода предложений является уголовно наказуемым. В связи с этим Котельничский межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием заблокировать сайт. В настоящее время дело находится на рассмотрении.