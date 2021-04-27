В Кирово-Чепецке водитель «десятки» сбил пешехода и протаранил встречный Chevrolet

После столкновения ВАЗ вылетел на встречку и протаранил Chevrolet Lanos. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирово-Чепецке под колесами отечественной легковушки пострадал пешеход. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В понедельник, 26 апреля, около дома 1а на улице Мелиораторов произошла автомобильная авария с участием пешехода. По предварительной информации, 20-летний водитель «десятки» сбил 34-летнего чепчанина, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После столкновения ВАЗ вылетел на встречку и протаранил Chevrolet Lanos.

- В результате происшествия пешеход получил травмы, - сообщили в ГИБДД. - Его срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.