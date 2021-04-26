В Кирове управляющая компания два месяца не может откачать воду из подвала дома

В подвале держится и не убывает темная жижа с неприятным запахом. Фото: onf.ru

В начале февраля текущего года подвал дома №99 на улице Воровского затопило канализационными стоками. Все это время жильцы пятиэтажки пытаются добиться от УК Ленинского района решения проблемы, но компания сетует на то, что не может найти насос, сообщили в региональном штабе ОНФ.

- 4 февраля рядом с домом со стороны улицы Воровского произошла авария на теплосетях - кипяток хлынул к зданию и попал в подвал многоквартирного дома, - рассказали жители дома активистам ОНФ. - Возможно, горячая вода повредила канализационную трубу или что-то другое. После этого происшествия в подвале держится и не убывает темная жижа с неприятным запахом.

Кроме того, бездействие управляющей компании может сорвать капитальный ремонт дома, который начался в ноябре 2020 года. На данный момент подрядчик попросту не может из-за воды приступить к ремонту подвального помещения и фундамента.

В настоящее время общественники написали обращение в прокуратуру по факту бездействия управляющей компании.