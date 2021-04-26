В трех районах Кировской области из-за осадков подтопило придомовые территории

Некоторые дороги в Кирове и Кирово-Чепецке также подтопило из-за осадков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На малых реках Кировской области из-за выпавших осадков увеличились уровни воды. Кроме того, в трех районах слегка подтопило придомовые территории. Как сообщает региональное правительство, для жителей предусмотрено противопожарное, продовольственное и и медицинское обеспечение.

Помимо того, в Кирово-Чепецке и Кирове подтопило некоторые участки дорог - также из-за обильных осадков. Имеется пешеходное сообщение.

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, подъем уровней воды на малых реках составил от 6 до 61 см за сутки. На Летке и Белой Холунице в верховьях Вятки продолжается редкий ледоход.

По состоянию на 26 апреля по-прежнему перекрыты 18 мостов в 12 районах региона. Это Афанасьевский (2 моста), Белохолуницкий, Верхнекамский, Зуевский, Даровской (3 моста), Кикнурский, Кильмезский, Лузский (2 моста), Нагорский (3 моста), Нолинский и Советский муниципалитеты, а также Кирово-Чепецк. Жители обеспечены всем необходимым и оповещены о местах переправ.