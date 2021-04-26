В Белохолуницком районе экипажу ГИБДД пришлось открыть огонь по иномарке

В Белохолуницком районе сотрудникам ГИБДД пришлось открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить нарушителя. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 24 апреля, на одной из дорог Белохолуницкого района сотрудники ГИБДД открыли огонь, чтобы остановить автомобиль. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Водитель «Киа Рио» ехал по дороге, нарушая правила дорожного движения. Полицейские, заметив это, попытались повлиять на 25-летнего нарушителя. Они подавали сигнал с помощью громкоговорителя и световой сигнализации, но мужчина не подчинялся их требованиям.

В результате сотрудникам Госавтоинспекции пришлось применить табельное оружие. «Гонщика» задержали. В отношении него возбудили дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не имея при себе регистрационных документов» и ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд на полосу встречного движения».

Молодому человеку грозит наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и лишения прав сроком до шести месяцев.