Кировчанка отдала за поездку из Казани 220 тысяч рублей

Кировчанка отдала мошеннику 220 тысяч рублей за поездку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировчанка на днях обратилась в полицию и рассказала, что с ее карты похитили 220 тысяч рублей. Она хватилась денег только спустя десять дней после кражи. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Кировской области.

По словам женщины, она искала в интернете водителя из Казани до Кирова. При общении будущий попутчик отправил кировчанке ссылку, перейдя по которой, она должна была заплатить за услугу. Пострадавшая поверила и ввела личные данные. Деньги пропали, а водитель просто перестал отвечать на ее сообщения. И лишь спустя несколько дней женщина заметила отсутствие своих средств.

Теперь против мошенника возбуждено уголовное дело, его ищут. Напоминаем, что разглашать данные своих карт в интернете нельзя, особенно код безопасности, сроки действия и пароли из сообщений. По подозрительным ссылкам тоже переходить не нужно.