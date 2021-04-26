В Кировской области пропал 43-летний мужчина

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

43-летний Николай Шалагинов пропал в Оричевском районе, родственники и близкие не могут выйти с ним на связь с понедельника, 19 апреля 2021 года.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», Николая Шалагинова ищут уже вторую неделю: в последний раз мужчину видели 19 апреля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины:

- Рост - 156 см;

- Телосложение - худощавое;

- Глаза - голубые;

- Волосы - русые, короткие с проседью.

В момент исчезновения был одет в камуфляжную куртку и штаны, черные чуни (подклад в сапог).

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 02 или 112.