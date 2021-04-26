В Кирове на Центральном рынке открыли пункт вакцинации от коронавируса

Для сотрудников Центрального рынка открыли выездной пункт вакцинации от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове открылся очередной выездной пункт вакцинации от коронавируса на Центральном рынке. Сотрудники предприятия могут привиться бесплатно с 8 до 19 часов. Об этом сообщили в администрации города.

Вторую дозу препарата работникам рынка поставят также на месте через три недели после первой инъекции. Кроме того, на предприятии в полной мере соблюдаются санитарно-профилактические меры. Ежедневно проводится дезинфекция поверхностей, с которыми наиболее часто контактируют покупатели и продавцы.

Напомним, что на сегодняшний день в областном центре выездные прививочные пункты открыты в ТЦ «Микс», «Леруа Мерлен», клубе ветеранов и ЦУМе. На промышленных предприятиях и организациях города также работают мобильные бригады .