В Кировской области в госзакупках нашли нарушения на 17 миллионов рублей

В целом объем объявленных закупок за минувший год составил 42,65 млрд рублей. Фото: pixabay.com

В Кировской области в 2020 году в сфере закупок выявлено 1471 нарушение, из них 181 - финансовое на общую сумму 17,7 млн рублей, говорится в докладе КСП.

- В количественном выражении 94% нарушений приходится на муниципальный уровень, а в суммовом их доля составляет 96%, практически в каждом муниципальном образовании выявляются нарушения законодательства о закупках, - говорится в докладе.

Среди типичных нарушений законодательства, которые выявляют аудиторы, называются:

- выбор способа определения поставщика;

- формирование начальной цены контракта;

- оплата невыполненных работ;

- принятие работ ненадлежащего качества

- несвоевременная оплата;

- отсутствие претензионной работы в отношении подрядчика.

В целом объем объявленных закупок за минувший год составил 42,65 млрд рублей, а по итогам конкурсных процедур удалось сэкономить 2,1 млрд рублей.