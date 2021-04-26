В Кировской области прошла первая в 2021 году гроза

В Кировской области прошла первая в 2021-м гроза. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

25 апреля, в 16:22 в Кировской области впервые в 2021-м заметили грозовые разряды. Сначала северо-восточнее Уржума, чуть позже — в Немском районе. Паблик «Любительская метеорология в Кирове» обьяснил, что разряды произошли из-за скопления кучево-дождевых облаков. В итоге, это природное явление в некоторых местах длилось от 10 до 50 минут.

Напомним, в прошлом году первая гроза прошла уже 16 апреля. Тогда она сопровождалась мокрым снегом с дождем. Однако за последние семь лет это природное явление можно было наблюдать в апреле несколько раньше. В 2017-м первую грозу можно было увидеть седьмого апреля.