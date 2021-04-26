Новые аншлаги появились на остановках в Кирове

Старые и новые аншлаги на остановке общественного транспорта. Фото: Алексей Гмызин

В областном центре на остановках общественного транспорта устанавливают новые таблички с информацией о движении автобусов и троллейбусов, сообщили в группе «Кировский транспорт».

- В новом варианте появился QR-код со ссылкой на чат-бот «Умная остановка». При переходе можно узнать расписание и прогноз прибытия того или иного маршрута, - уточнили в группе«Кировский транспорт».

Кроме того, на новых аншлагах отсутствует информация об интервале движения общественного транспорта и о компании, которая осуществляет перевозку. Сократилось и описание маршрута: осталась только информация о конечной остановке.

Добавим, что в последний раз аншлаги менялись примерно год назад.