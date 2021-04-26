Кировчане начали голосовать за благоустройство любимых зон отдыха

На выбор кировчанам предоставили более 200 объектов для благоустройства и дизайн-проекты, которые можно реализовать. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области началось олайн-голосование за зоны отдыха, которые будут благоустроены в 2022 году. На выбор предоставлено более 200 объектов в населенных пунктах нашего региона. Об этом сообщили в областном правительстве.

Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая. Принять участие может любой кировчанин в возрасте от 14 лет. Жители региона смогут выбрать территории или дизайн-проекты, которые нужно благоустроить или реализовать в следующем году. Для голосования придется пройти регистрацию - через подтвержденный аккаунт в «Госуслугах» или по номеру телефона, а также на самом портале. Тем, кто не сможет сделать это, помогут волонтеры. Проекты, которые наберут наибольшее количество голосов, попадут в программу благоустройства на следующий год.

Принять участие в голосовании можно на единой платформе по этой ссылке.