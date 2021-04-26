В Демьяново поймали 17-летнюю «закладчицу»

Тайник-закладку заложили в одном из домов поселка. Фото: kirov.sledcom.ru

В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летней девушки, которая подозревается в покушении на незаконный оборот наркотических средств, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, 17-летняя кировчанка и ее несовершеннолетняя подруга, не достигшая возраста уголовной ответственности, приехали в поселок Демьяново, где пытались сделать тайник с наркотиками в одном из домов поселка. Однако им не удалось завершить задуманное: сотрудники полиции обнаружили закладку и изъяли наркотики.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.