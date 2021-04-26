Кировчане пересаживаются на мотоциклы: Спрос в 2021 году увеличился на 23,8%

В 2021 году жители Кирова все больше отдают предпочтение мотоциклам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году популярность мотоциклов среди жителей Кирова резко возросла. Спрос на этот вид транспорта с 1 по 20 апреля вырос на 23,8%, - сообщили аналитики Авито Авто.

По данным экспертов сайта, количество объявлений о продаже мотоциклов в городе за год увеличилось на 13,1%, а скутеров - на 26,3 %.

Средняя стоимость подержанного «железного коня» класса «дорожный» составляет 35 000 рублей. В нашем городе они пользуются наибольшим спросом.

Любителям скоростной езды придется заплатить куда больше. Покупка спортивного мотоцикла обойдется примерно в 200 тысяч рублей.

Мопеды и скутеры стоят дешевле. Поддержанные модели можно приобрести в среднем за 25,5 рублей.

В целом по России наибольший интерес к мотоциклам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.