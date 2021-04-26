Кировчане уходят в «безнал»

Более 93% операций по банковским картам пришлось на безналичные платежи по оплате товаров и услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области стали более активно пользоваться банковскими картами. Так, за минувший год жители и гости региона совершили 283,5 млн операций, что на 16% больше, чем в 2019 году. В основном это безналичные платежи по оплате товаров и услуг - 93%, сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

- Широкому использованию безналичных расчетов способствует развитие сервисов, таких как онлайн-банкинг, бесконтактная оплата платежей, Система быстрых платежей, – отметил управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков.

За 2020 год в Кировской области объем операций по банковским картам составил 313 млрд рублей и по сравнению с 2019 годом вырос на 8,6%. Количество платежных карт, выданных в регионе, к началу 2021 года увеличилось на 6,5% и составило 2,2 млн единиц.