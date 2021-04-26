Вклады жителей Кировской области за 2020 год выросли на 6,4%

Несмотря на пандемию коронавирус в прошедшем году депозиты россиян показали достаточно хороший рост. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кировская область заняла 55-е место в рейтинге российских регионов по размерам банковских вкладов жителей. Объем депозитов в перерасчете на одного человека составляет 118 тысяч рублей (на 1 марта 2021 года). Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «РИА Рейтинг».

За минувший год прирост вкладов в Кировской области составил 6,4%. В среднем же соотношение сбережений и зарплат в регионе находится на уровне 5%.

- Несмотря на пандемию коронавируса, а где-то даже благодаря ей, в прошедшем году депозиты россиян показали достаточно хороший рост, - приходят к выводы эксперты «РИА Рейтинг». - За 2020 год вклады физических лиц выросли на 2,4 триллиона рублей, или на восемь процентов. Однако во многом такой рост в номинальном выражении оказался связан с ослаблением рубля и, соответственно, с положительной валютной переоценкой.

Среди лидеров традиционно оказалась Москва, средний размер депозита в столице составляет 967 тысяч рублей. Следом за ней идет Санкт-Петербург - 488 тысяч рублей и Магаданская область - 365 тысяч рублей.

Меньше всего банковских вкладов у жителей Чечни (11 тыс руб), Ингушетии (12 тыс руб) и Дагестана (26 тыс руб).