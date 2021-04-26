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Общество26 апреля 2021 10:51

В Кировской области с 23 по 25 апреля задержали 30 нетрезвых водителей

Всего в выходные сотрудники региональной Госавтоинспекции пресекли 1334 нарушения ПДД
Алексей РомановАлексей Романов
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За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Кировской области задержали 30 нетрезвых водителей.

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Кировской области задержали 30 нетрезвых водителей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники ГИБДД Кировской области с 23 по 25 апреля задержали 30 водителей, который сели за руль в состоянии опьянения. Еще 20 автомобилистов управляли машиной без прав, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Представители ГАИ просят граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.