В Кировской области с 23 по 25 апреля задержали 30 нетрезвых водителей

За прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Кировской области задержали 30 нетрезвых водителей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сотрудники ГИБДД Кировской области с 23 по 25 апреля задержали 30 водителей, который сели за руль в состоянии опьянения. Еще 20 автомобилистов управляли машиной без прав, - сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде лишения прав от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Представители ГАИ просят граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02.