40 кировских улиц отремонтируют в рамках нацпроекта.

В апреле «Гордормострой» начал укладывать асфальт по многим дорогам города Кирова. Работать начали на улице Володарского - от Преображенской до Профсоюзной, на Розы Люксембург - от Казанской до Набережной Грина. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 40 улиц протяженностью 33 километра. Работы должны быть проведены в течение летнего периода, чтобы создать удобные условия для передвижения транспорта. Глава городской администрации Дмитрий Осипов, отметил, что во время ремонта надо обратить внимание на выравнивание колодцев и асфальта — чтобы они были на одном уровне, в противном случае покрытие рядом нередко разрушается.

Качество работ ежедневно будут контролировать специалисты дорожной инфраструктуры и администрации города, а также представители общественности.