Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении находятся 1052 человека

Для обследования пациентов с коронавирусными пневмониями 16 медицинских организаций региона, имеющих компьютерные томографы, работают в режиме 24/7. Фото: Алексей Гмызин

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 26 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 70 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 16 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1052 жителя области, у 918 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 874 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 134 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 83 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 344.

В амбулаторных условиях проходят лечение 1982 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2458 исследований на COVID-19.