В Кирове участились случаи мошенничества от «ЛжеВодоканала»

В Кирове «ЛжеВодоканал» заставляет жителей города поверить водяные счетчики за 1500 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Кирова все чаще обращаются с жалобами на то, что им звонят якобы сотрудники МУП «Водоканал» и говорят о необходимости поверить водяные счетчики. При этом, каждый раз представляют организацию с разной формой собственности – ООО, ПАО, АО и так далее.

Аферисты утверждают, что прибор нужно поверить как можно скорее, чтобы избежать начисления пени и штрафов. За свои услуги они просят 1500 рублей.

Сотрудники МУП «Водоканал» напоминают кировчанам, что организация не осуществляет поверку счетчиков и не звонит своим клиентам. Узнать подробную информацию о сроке плановой поверки можно только на официальном сайте предприятия в сервисе «Личный кабинет», а также на персональной квитанции.

При получении сомнительных листовок, уведомлений или телефонных звонков, нужно уточнить информацию в своей УК, ТСЖ, ЖСК или в ресурсоснабжающей организации.