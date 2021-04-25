Стало известно, сколько кировчане задолжали по платежам за ЖКХ. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На конец 2020 года долги населения Кировской области за оказанные услуги ЖКХ составляют 6,1 млрд рублей, это почти на 1 млрд больше, чем в конце 2019 года. Об этом свидетельствуют данные предоставленные Кировстатом.

Структура долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги распределилась следующим образом:

- 3,6 млрд рублей - ресурсоснабжающим организациям по прямым договорам;

- 2,5 млрд рублей - исполнителям коммунальных услуг (УК, ТСЖ, ЖК, ЖСК) за ЖКХ.

В свою очередь исполнители задолжали поставщикам около 2,2 млрд рублей, из которых наибольшую часть составляют долги за теплоснабжение и электроэнергию.