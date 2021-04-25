Отопительный сезон в Кировской области подходит к концу

На данный момент в Кирове и в Кирово-Чепецке уже проходит досрочное отключение тепла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ресурсоснабжающие организации Кировской области готовятся к завершению отопительного сезона, который в текущем году прошел без серьезных срывов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В настоящее время все ТЭЦ перешли на летний температурный режим. Температура отпускаемого теплоносителя составляет 77 градусов в Кирове и 70 градусов в Кирово-Чепецке - минимально необходимая для подогрева горячей воды, - добавили в пресс-службе областного правительства.

На данный момент в Кирове и в Кирово-Чепецке уже проходит досрочное отключение по заявкам жильцов многоквартирных домов. Окончательное же завершение отопительного сезона произойдет, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней будет составлять выше +8 градусов. Тогда муниципалитеты смогут издать соответствующие постановления.