Общественный транспорт Кирова перешел на летнее расписание

Маршруты традиционно продлеваются до садов. Фото: admkirov.ru

Общественный транспорт областного центра перешел на летнее расписание. С 24 апреля маршруты традиционно продлеваются до садов - это № 3, 14, 21, 44, сообщается на сайте «ЦДС».

- В текущем году к ним добавился № 12. Ежедневно два рейса данного маршрута - утром и вечером - будут выполняться до (от) деревни Никуленки, которая расположена в 1,7 км от конечной остановки «Чистые пруды», - добавили в группе «Кировский транспорт»

Летнее расписание будет действовать с 24 апреля до 3 октября 2021 года. Рейсы, которые будут следовать до садов, приведены в таблице:

Рейсы, которые будут следовать до садов. Фото: cdsvyatka.com

Актуальное расписание движения транспорта можно найти на сайте «ЦДС».