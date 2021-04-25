«Горэлектросеть» опубликовала график отключения электричества в Кирове на 26 апреля

Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения. Фото: pixabay.com

В понедельник, 26 апреля, несколько десятков домов в Кирове останутся без света. Электроэнергия пропадет из-за плановых работ на подстанциях, сообщили в АО «Горэлектросеть».

- Все плановые отключения проводятся с целью повышения качества энергоснабжения и предупреждения в будущем аварийных отключений, надеемся на ваше понимание, - сообщается на сайте АО «Горэлектросеть».

Ремонтные работы запланированы на подстанциях в четырех районах областного центра. Горожане останутся без света на срок от двух до восьми часов. Большинство зданий, в которых пройдут отключения, расположены по улице Сормовской и Карла Либкнехта.

График отключения электричества в Кирове на 26 апреля 2021 года:

График отключения электричества в Кирове на 26 апреля 2021 года. Фото: geskirov.ru

Ознакомиться с полным графиком на 26 апреля можно на официальном сайте АО «Горэлектросеть».

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.