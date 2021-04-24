Жители Кировской области вечером 24 апреля смогут увидеть полярное сияние

Вечером и ночью 24 апреля в Кировской области можно будет увидеть полярное сияние. Фото: Александр ГЛУЗ

Вечером и ночью субботы, 24 апреля, жители Кировской области смогут вживую увидеть красивое природное явление –полярное сияние. Это станет возможным из-за вспышек на солнце, - сообщили в паблике «Любителская метеорология».

Вследствие мощного коронального выброса в сторону земли, сияние должно быть видно не только на севере области, но и в центральной ее части. Однако благоприятные для этого условия будут только на западе, cеверо-западе и частично к северу региона. В самом Кирове, к сожалению, вечер и ночь субботы ожидаются пасмурными. Но есть вероятность того, что выброс придется на вечер воскресенья.

В таком случае, у жителей областного центра появиться шанс понаблюдать за этим интересным природным явлением. Лучшим для этого устройством является фотоаппарат с возможностью фотографирования в режиме выдержки