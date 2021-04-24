В Кирове к общегородскому субботнику присоединился губернатор области и члены правительства

В субботу, 24 апреля, губернатор и другие члены правительства вышли на общегородской субботник. Фото: kirovreg.ru

В субботу, 24 апреля, губернатор Кировской области Игорь Васильев вместе с членами правительства региона вышли на субботник, чтобы убрать мусор на дорогах и в парках областного центра. Об этом сообщили в областном пресс-центре.

Вместе с неравнодушными кировчанами и активистами они приняли участие в приборке сквера на улице Ломоносова, Александровском саду, парках имени Гагарина, Кирова и ЛПК, а также на бульваре по Октябрьскому проспекту.

— Сегодня мы прибираем сквер на улице Ломоносова. Его удалось благоустроить в прошлом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь появились дорожки, освещение, скамейки, вырубили аварийные деревья и посадили новые. Теперь это комфортное место для прогулок. Важно, чтобы оно оставалось чистым и комфортным, - сказал Игорь Васильев.

По словам главы региона, с каждым годом в Кировской области появляется все больше благоустроенных мест. С 2017 года привили в порядок уже 667 дворов и 351 общественную территорию. Кировчане с 26 апреля по 30 мая смогут проголосовать за то, какой парк, сквер или пешеходную зону необходимо улучшить и обновить в первую очередь. Голосование пройдет на единой платформе, в которой зарегистрированы более 200 объектов.

— Я приглашаю всех жителей Кирова принять участие в голосовании. Именно от вашего решения будет зависеть, какое общественное место мы благоустроим в 2022 году, - подытожил Игорь Владимирович.