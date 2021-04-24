Жители деревни Малиновка помогли сотрудникам МЧС потушить пожар

Жители деревни Малиновка помогли пожарным потушить пожар, который мог нанести большой ущерб. Фото: https://43.mchs.gov.ru/

В cреду, 21 апреля, в деревне Малиновка загорелась ремонтная мастерская. Огонь, подгоняемый сильным ветром, быстро перекинулся на сухую траву, - сообщили в ГУ МЧС России по Кировской области.

Для того, чтобы пожар не охватил другие строения и лесной массив, на помощь к пожарным пришли местные жители. Благодаря их активному содействию возгорание удалось локализовать и потушить. К счастью, никто не пострадал.

Добавим, что в нашем регионе в текущем году зарегистрировано пока два лесных пожара. В преддверии майских праздников, сотрудники МЧС напоминают, что со сходом снега разводить костер в лесах запрещено. За неосторожное обращение с огнем и поджег травы грозит штраф от 200 тысяч до 1 млн рублей.