На общегородской субботник в Кирове вышли депутаты Гордумы

В Кирове, 24 апреля, на общегородской субботник вышли мэр города и депутаты Гордумы. Фото: duma.mo-kirov.ru

В субботу, 24 апреля, в разных районах Кирова проходят субботники. Плечом к плечу с местными жителями в уборке сквера на улице Карла Маркса приняли участие депутаты городской Думы и глава города Елена Ковалева.

Народные избранники убрали прошлогоднюю листву и другой мусор, появившийся после схода снега. Место выбрано чиновниками неслучайно, ведь именно здесь расположена Доска почета муниципального образования.

- Ежегодно мы с депутатами участвуем в апрельских субботниках. Считаем, что это наш маленький вклад в благоустройство Кирова. Приятно, что все неравнодушные кировчане также присоединились к весенней приборке. Спасибо им за заботу о своем городе. Наша общая задача - сделать город чище и комфортнее, - отметила Елена Ковалева.

По словам депутата Сергей Рудковского, субботники пройдут и в избирательных округах. – Мы ежегодно участвуем в таких мероприятиях и личным примером показываем, что надо беречь природу и бережно относиться к родному городу, - подчеркнул Сергей Анатольевич.

Напомним, что субботник проходит в преддверии старта голосования за общественные места , которые благоустроят в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Отдать свой голос за тот или иной парк, сквер или пешеходную зону может любой кировчанин на единой платформе c 26 апреля по 30 мая 2021 года.