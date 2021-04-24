Статистика по COVID-19 в Кировской области: в реанимации находятся 79 пациентов

За минувшие сутки коронавирусом заболели еще 73 кировчанина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 24 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 73 новых случая заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 137 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 987 жителей области, у 864 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 824 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 123 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 79 пациентов, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 343 (+1).

В амбулаторных условиях проходят лечение 1990 пациентов. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2512 исследования на COVID-19.