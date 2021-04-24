В текущем году в многоквартирных домах Кирова планируется отремонтировать 246 лифтов

В 2021 году в Кирове должны отремонтировать 246 лифтов в многоквартирных домах. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове в 2021 году по программе к капремонта многоквартирных домов планируется отремонтировать 246 лифтов. Работы по 37 из них уже проведены, - сообщили в горадминистрации.

На сегодняшний день заключены контракты с подрядчиками. На ремонте находятся 126 объектов. Еще 38 лифтов ждут поставки необходимого оборудования.

Отметим, что в прошлом году пять подрядных организаций не выполнили в полном объеме условия договора. Так, ижевская компания ООО «Техэнергострой» отремонтировала только 51 лифт из заявленных 220. В связи с этим с ней и многими другими подрядчиками расторгли соглашения.

В настоящее время не сдан один дом с парными лифтами на ул. Р. Юровской, 6. Причиной стало то, что по правилам нельзя проводить остановку сразу двух объектов в одном подъезде. Поэтому, как только закончится ремонт первого, начнутся работы по вводу в эксплуатацию второго. Разобраться с этим вопросом должны до 20 мая.