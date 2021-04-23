В Кировской области выбран новый президент Федерации хоккея с мячом

Андрей Маури родился в Кирове в 1965 году. Фото: ligakirov.ru

Андрей Маури избран президентом Федерации хоккея с мячом Кировской области, соответствующее решение принято на общем собрании.

- Члены федерации удовлетворили просьбу Александра Симонова о сложении полномочий, - сообщается на сайте ХК «Родина». - Новым президентом единогласно избран Андрей Маури.

Известно, что в исполком федерации вошли Владимир Стариков, Юрий Бушуев, Андрей Мороков, Игорь Леушин, Игорь Загоскин и Александр Белозеров.

Кроме того, на собрании, прошедшем 22 апреля, члены федерации рассмотрели «План развития хоккея с мячом в Кировской области на 2021-2024 года».