Майские праздники 2021 в Кирове: жители будут отдыхать с 1 по 11 число

Дни майских выходных для кировчан увеличились. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Кировчанам в мае предстоит отдыхать с 1 по 10 число включительно. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин во время совещания по ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом сообщает региональное правительство.

Известно, что с этим предложением выступила глава федерального управления Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это необходимо сделать для борьбы с инфекцией, поскольку разрыв между выходными может только усугубить ситуацию. Президент согласился с этой точкой зрения.

Соответствующий указ обещают подписать уже сегодня, 23 апреля. Пока никаких нормативных документов, регулирующих это решение, не появилось.