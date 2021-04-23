В Юрьянском районе АЗС работала нелегально

В Юрьянском районе нелегальная АЗС заплатит штраф за отсутствие лицензии в 250 тысяч рублей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Юрьянском районе коммерческой организации ООО «Лукойл — Уралнефтепродукт» выписали штраф в 250 тысяч рублей за нелегальное использование заправки. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Представители ведомства провели проверку и выявили несколько нарушений. Как оказалось, у руководства организации нет лицензии контролирующих органов. В связи с этим в отношении директора компании завели дело об административном правонарушении по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства, эксплуатации объекта капитального строительства). Арбитражный суд признал юридическое лицо виновным, но его решение пока не вступило в силу.