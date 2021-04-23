В Кирово-Чепецке 12-летний мальчик попал под колеса японского внедорожника

В Кирово-Чепецке водитель японского внедорожника наехал на 12-летнего мальчика прямо во дворе жилого дома. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 22 апреля, в Кирово-Чепецке 47-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» сбил 12-летнего мальчика. Происшествие случилось в 18 часов 15 минут у дома № 43 по проспекту Мира, - cообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, пострадавший выбежал из-за стоящего автомобиля, а мужчина просто не успел среагировать. В результате несовершеннолетний пешеход получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

Отметим, что во дворах домов автомобили могут двигаться со скоростью не более 20 км/ч.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 3 человека получил травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.