За сутки от COVID-19 привились более 5500 кировчан

Полный цикл вакцинации прошли уже более 58 тысяч кировчан. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая вакцинация кировчан от коронавируса продолжается. За минувшие сутки от COVID-19 привились 5573 жителя региона. Об этом сообщили в областном Минздраве.

На данный момент первый компонент препарата получили уже более 116 кировчан. Полный цикл вакцинации прошли свыше 58 тысяч жителей области. Напомним, что в регионе развернуто 117 прививочных пунктов, в том числе 39 мобильных. Кроме того, свою работу продолжают выездные пункты вакцинации:

- на Театральной площади - с 9 до 17 часов, включая выходные дни;

- в ЦУМе - с 9 до 16 часов;

- в ТЦ «Микс» - 23 апреля с 10 до 17 часов.