Житель Оричевского района за ложный звонок о готовившемся теракте может на 10 лет лишиться свободы

Жителя Опаринского района, который сообщил о готовившемся теракте задержали. Фото: Абрамов Андрей

Полицейские Кировской области задержали мужчину, который 21 апреля сообщил о готовившемся взрыве в жилом доме в поселке Левинцы. Информация оказалась ложной. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Подозреваемый признался, что позвонил в состоянии алкогольного опьянения. Жильцов дома в тот день эвакуировали. На место прибыли сотрудники экстренных служб: саперы, а также представители МЧС и «скорая помощь».

В настоящее время в отношении 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статьей 207 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.