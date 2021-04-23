Cтатистика по COVID-19 в Кировской области: в инфекционных стационарах лечатся 1009 пациентов

За минувшие сутки коронавирусом заразились 70 кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 23 апреля.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 70 новых случаев заражения COVID-19. За этот же период выздоровели 149 человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 1009 жителей области, у 871 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 837 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 138 пациентов диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 86 пациентов, 7 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев с начала пандемии увеличилось до 342 (+1). За неделю - с 12 по 18 апреля - в госпиталях Кировской области скончались пять пациентов.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2022 пациента. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2524 исследования на COVID-19.