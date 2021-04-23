На трех перекрестках кировских улиц появились знаки «Движение направо»

Такие знаки появились на пересечении нескольких кировских улиц. Фото: pixabay.com

В Кирове на трех перекрестках появились дорожные знаки, разрешающие движение только направо. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Установили их на следующих перекрестках:

- улиц Ленина и Нагорной;

- улиц Ленина и Советской;

- на Хлебозаводском проезде напротив дома №1, корпус 9.

Знаки «Движение направо» запрещают водителям направляться прямо, налево и совершать разворот. Отметим, что за нарушение требования знака «Движение направо» грозит штраф: за движение прямо - 500 рублей, за проезд налево либо разворот - от одной до полутора тысяч рублей.