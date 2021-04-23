Кировчанин получил пять лет тюрьмы за истязание двухлетнего ребенка

Суд приговорил кировчанина к пяти годам в колонии общего режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове осудили местного жителя за избиение ребенка. Мужчина причинил двухлетнему малышу тяжкий вред здоровью. Информацию сообщает областной Следком.

Как выяснилось, 32-летний кировчанин жил со своей сожительницей и ее маленьким сыном. Неизвестно, почему, но мужчина в течение целого месяца неоднократно бил ребенка. И однажды он, не рассчитав силу, ударил малыша по голове слишком сильно. Мальчика пришлось госпитализировать. К счастью, он остался жив.

На допросе кировчанин признал свою вину. За истязание ребенка и умышленное причинение ему тяжкого вреда здоровью суд вынес приговор: пять лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.