Кировчанка, умышленно заразившая знакомого ВИЧ-инфекцией может сесть в тюрьму на 5 лет

Кировчанкf, заразившая своего молодого человека ВИЧ-инфекцией скоро предстанет перед судом. Фото: Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершилось расследование уголовного дела в отношении кировчанки, которая заразила своего знакомого ВИЧ-инфекцией. Полицейские собрали все необходимые доказательства. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Отметим, что осенью 2020 года в ведомство обратился местный житель, который попросил привлечь к ответственности его 21-летнюю знакомую. По словам потерпевшего, девушка зная, о том что больна опасной болезнью, больше года не сообщила ему об этом. В результате мужчина заразился ВИЧ-инфекцией.

На допросе подозреваемая призналась, что знала о своем заболевании, но отнеслась к этому безразлично. В итоге девушку признали виновной по части 1 статьи 122 УК РФ «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией». Ей грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено для утверждения в прокуратуру Ленинского района.