В выходные дни в Кирове пройдут «сплошные проверки» для выявления пьяных водителей

В предстоящую субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» по выявлению нетрезвых водителей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 24 апреля, в Ленинском районе Кирова пройдут «сплошные проверки» по выявлению нетрезвых водителей. Сотрудники ГИБДД и представители общественности будут останавливать машины на заранее выбранных участках дорог. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Такие проверки пройдут не только на центральных улицах города, но и на въезде и выезде из областного центра, а также в его пригородах. Помимо сотрудников ГИБДД, в рейды выйдут добровольцы народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Напомним, что за вождение автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Добавим, что в целях предотвращения коррупции, во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.