Уровень воды на кировских реках начинает уменьшаться

На Вятке все еще продолжается редкий ледоход. Фото: admkirov.ru

На большинстве кировских рек начался спад уровней воды. Подъем фиксируется лишь на восьми водоемах. Информацию сообщает Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На данный момент подъем уровней воды заметили на Вятке, Лузе, Кобре, Белой Холунице, Чепце, Пижме, в низовьях Камы и в верховьях Моломы. Рост составил от двух до 23 см за сутки. На остальных реках региона уровень воды продолжает уменьшаться.

На Лузе идет густой ледоход, редкий - на Каме, Кобре, Летке, Белой и Черной Холунице, Моломе и местами на Вятке. Пижма и Черная Холуница полностью вскрылись от зимних оков.

По состоянию на 22 апреля из-за половодья временно закрыто движение по 18 мостам в 12 районах региона. Это Афанасьевский (2 моста), Белохолуницкий, Верхнекамский, Зуевский, Даровской (3 моста), Кикнурский, Кильмезский, Лузском (2 моста), Нагорский (3 моста), Нолинский и Советский муниципалитеты, а также Кирово-Чепецк. Все населенные пункты, отрезанные от «большой земли», обеспечены продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости. До жителей и экстренных служб доведены места переправ.