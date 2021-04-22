Иван Малышев, разбуженный лаем пса, увидел зарево за домами и бросился на помощь. Фото: 43.mchs.gov.ru

В Кирово-Чепецком районе пес и сотрудник МЧС помогли спасти от пожара целую семью. Благодаря бдительности животного и неравнодушию человека отец и девочка не погибли в огне. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Все произошло в ночь на 22 апреля в поселке Кстинино. Местный житель Иван Малышев, замначальника второй пожарно-спасательной части Кирова, проснулся посреди ночи от неистового лая соседского пса Гектора. Мужчина решил выйти проверить, что стряслось - и увидел зарево за домами. И тут же бросился на помощь, на ходу вызывая спасателей.

Как оказалось, огонь вспыхнул в коттедже, расположенном через несколько домов от жилища Ивана. Горели крыша и второй этаж здания. Наш герой заметил припаркованную у дома легковушку и, поняв, что внутри могут быть люди, принялся барабанить в двери и окна. К одному из них подошла девочка. Выйти она уже не могла - пути отступления охватил огонь.

К счастью, на подмогу подоспел один из соседей. Вместе мужчины смогли высадить пластиковую дверь второго выхода. Девочка сообщила им, что в доме находятся еще ее отец и кот. Родитель как раз спустился со второго этажа. Совместными усилиями они нашли кота и передали его малышке, после чего отправили ее на безопасное расстояние от горящего дома. Тушить пожар самостоятельно было уже бесполезно, поэтому мужчины занялись выносом самых ценных вещей из здания и откатили автомобиль в сторону.

Вскоре на место происшествия прибыли и спасатели, которые погасили пламя. В результате пожара сгорели крыша и имущество, пострадали стены изнутри во всем доме. Однако главное, что хозяева жилища остались целы - благодаря неравнодушию и бдительности соседей. Не в последнюю очередь - хвостатого друга, Гектора. Интересно, что из большого количества сторожевых собак, живущих по соседству со сгоревшим домом, залаял только он один. Спасибо ему за чуткость и оповещение!