Кировчанин получил девять с половиной лет тюрьмы за убийство брата

Кировчанин зарезал своего брата в пылу пьяной ссоры. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кирове за убийство осудили 25-летнего студента. Молодой человек зарезал собственного брата. Информацию сообщили в областном Следкоме.

Трагедия произошла 12 ноября 2020 года в общежитии некоего кировского учебного заведения. Двое родных братьев, молодые люди 23 и 25 лет, выпивали вместе в одной из комнат. В какой-то момент между нетрезвыми родственниками вспыхнула ссора. Старший брат в запале схватил нож и вонзил в грудь младшему. Несчастный скончался на месте.

Братоубийцу задержали и арестовали. На допросе молодой человек признал свою вину и раскаялся в совершенном, однако ему это не помогло. Суд вынес приговор: девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.