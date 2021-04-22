Более 2 тысяч родителей контролируют питание учеников кировских школ

Родители и чиновники проверяют питание в школьных столовых области Фото: Мария ЛЕНЦ

Кировчан все больше волнует качество бесплатных обедов для школьников. Тем более, что накануне сотрудницу одной из школ Кирова заметили за отмыванием котлет в столовой. Это попало на видео, выложенное в Интернет, и стало основанием для прокурорской проверки.

Теперь питание школьников находится под двойным контролем: к чиновникам присоединились неравнодушные родители. Создан областной общественный родительский совет, в нем состоит уже более двух тысяч человек. Представители совета вместе с сотрудниками контролирующих органов выезжают в учебные заведения, где жалуются на питание школьников.

- Каждый родитель может обратиться к директору школы, в которой обучается его ребенок, чтобы вступить в совет по контролю качества питания, - сообщили в правительстве региона. - Отзывы о бесплатных школьных обедах можно оставить на портале госуслуг.

Напомним, что все ученики 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября прошлого года. В Кировской области его организовали в 437 школах.