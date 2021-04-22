Кировские нейрохирурги провели сложнейшую операцию на позвоночнике

Нейрохирурги с помощью эндоскопа провели операцию по расширению суженного межпозвонкового отверстия. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи сумели провести сложнейшую операцию на позвоночнике. Пациент почувствовал себя намного лучше уже через сутки после операции. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Местный житель обратился в клинику с жалобой на боли в пояснице, которые мучили его на протяжении уже трех-четырех лет. Кировчанина осмотрели, провели МРТ-исследование и выявили остеохондроз и протрузию дисков поясничного отдела позвоночника с с сужением межпозвонкового отверстия и компрессией корешка нерва. Пациенту рекомендовали оперативное лечение. Тогда за дело взялись кировские нейрохирурги.

Уникальность конкретно этой операции - в способе хирургического доступа к грыже. Ее размер у данного пациента был незначительным, а расстояние между позвонками маленьким. Было принято решение проводить эндоскопическое устранение стеноза с декомпрессией корешка нерва.

Операцию для минимальной кровопотери проводили через маленький разрез - прокол около одного сантиметра. После врачи установили порт - специальную трубку, через которую ввели эндоскоп. После изображение выводится на экран. При помощи необходимого инструмента врачи расширяют межпозвонковое отверстие, и костные разрастания перестают давить на грыжу.

На операцию потребовалось всего лишь около часа. Уже спустя сутки кировчанин почувствовал себя лучше, а терзавшая его боль ушла. Стоит отметить, что при таких операциях длительная госпитализация не требуется. Пациентов можно отпускать домой после двух-трех дней пребывания в стационаре.